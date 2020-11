1912 -- É fundada a Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil.

1914 - O Congresso da República Portuguesa aprova a participação na Grande Guerra 1914-18, ao lado do Reino Unido. 1918 - Regressam a Lisboa as primeiras tropas do Corpo Expedicionário Português, na Grande Guerra de 1914-18. 1936 - Sai o primeiro número da Life Magazine, criada por Henry R.Luce.1962 - O Comité Especial da ONU para os territórios sob administração portuguesa ouve o depoimento do líder da Frelimo, Eduardo Mondlane. 1964 - O Vaticano publica a abolição do latim como língua dos ofícios católicos. 1965 - O Conselho de Segurança da ONU reconhece o direito dos povos dos territórios sob administração portuguesa à autodeterminação e independência e declara a política colonialista portuguesa uma "séria perturbação" da paz e segurança internacionais.

1970 -- É publicado pela primeira vez o jornal satírico Charlie Hebdo.

1971 - A China torna-se membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.1976 -- Morre, com 76 anos, André Malraux, escritor e político francês, herói da Resistência à ocupação nazi, durante a II Guerra Mundial, ministro da Cultura em 1960. 1980 - Um terramoto atinge várias regiões de Itália, causando a morte a mais de 4800 pessoas. 1989 - O Presidente da República Mário Soares é agraciado com a medalha da Ordem Nacional das Colinas do Boé, a mais alta condecoração guineense. 1991 - O Senado norte-americano aprova, por unanimidade, a resolução de condenação da Indonésia, pelo massacre de Santa Cruz, em Timor-Leste. 1995 -- Morre, aos 63 anos, o cineasta francês Louis Malle, realizador de "O Sopro no Coração" e "Trinta Anos Esta Noite". 1996 - O Presidente russo Boris Ieltsin ordena a retirada completa das tropas russas da Tchetchénia. 1999 - A Organização Mundial de Saúde revela que mais 5,6 milhões de pessoas em todo o mundo estão infetadas pelo vírus da Sida. 2000 - É detetado nos Açores o primeiro caso de BSE, numa vaca importada da Alemanha. 2001 - É inaugurada em Lisboa a maior loja da cadeia espanhola El Corte Inglês, empregando 2500 pessoas. 2002 - Morre, em Roma, Roberto Echaurren Matta, pintor e escultor surrealista chileno. Tinha 91 anos.2003 - Demite-se Eduard Szhervanadze, presidente da Geórgia, sendo substituído pela presidente do Parlamento, Nino Burdjanadze.

- É inaugurado o Estádio Algarve.2004 - O líder da oposição na Ucrânia, Viktor Iuchenko, convoca manifestações para o centro de Kiev, pela fraude no apuramento do resultado das eleições presidenciais.

- Começa, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento do caso Casa Pia.

2005 - O Conselho da Europa anuncia abertura de inquérito sobre a possibilidade de suspeitos de atividades de terrorismo terem sido transportados e detidos pela CIA, em países membros. - O antigo ditador chileno Augusto Pinochet é acusado de fraude fiscal e colocado em prisão domiciliária, no âmbito do inquérito sobre contas bancárias secretas.

- Morre, com 74 anos, a atriz Isabel de Castro, "estrela" do cinema espanhol (1950-60), nome para a emergência do Cinema Novo português. 2006 - A reforma da Segurança Social é aprovada na generalidade na Assembleia da República, com os votos da maioria socialista.

- Centenas de militares na reserva, na reforma e no ativo, participam na Baixa de Lisboa no "passeio do descontentamento" promovido por militares dos três ramos das forças armadas para protestar contra os cortes orçamentais na Defesa.

- Morre, com 76 anos, Phillippe Noiret, ator francês, o poeta e diplomata de "O Carteiro de Pablo Neruda", operador de "Cinema Paraíso", co-protagonista de "A Grande Paródia" ou "Zazie no Metro".

- Morre, aos 43 anos, Alexander Litvinenko, antigo agente secreto russo.- Morre, com 87 anos, Anita O´Day, cantora de jazz norte-americana. 2007 - Mais de 150 passageiros, incluindo 54 membros da tripulação, são resgatados sãos e salvos de um navio cruzeiro, o Explorer, que naufragou nas águas do Antárctico depois de ter chocado com um icebergue.

2008 - O Presidente da República, Cavaco Silva, publica no site da Presidência da República uma nota oficial demarcando-se de qualquer ligação ou envolvimento em negócios, prestação de serviço ou mesmo empréstimos relacionados com o Banco Português de Negócios, envolvido em alegados escândalos financeiros que levaram já à detenção do seu antigo responsável, Oliveira e Costa.

- Morre, com 83 anos, Rogério Mendes de Moura, fundador da editora Livros Horizonte em 1953 em Lisboa. Foi homenageado em 2006 com o Prémio Carreira pela União dos Editores Portugueses

- Morre, aos 60 anos, o diretor de orquestra britânico Richard Hickox, vítima de um ataque cardíaco, em Cardiff (País de Gales). Hickox estava a preparar uma nova produção de "Riders to the Sea", de Ralph Vaughan Williams.

2009 - A Espanha atrasa em dois anos a conclusão do TGV Porto-Vigo.- O juiz de instrução criminal determina a manutenção da prisão domiciliária do antigo presidente do BPN, Oliveira Costa, acusado de sete crimes: abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, infidelidade (crime contra o património), aquisição ilícita de ações e fraude fiscal qualificada. Oliveira e Costa está sujeito a prisão domiciliária desde 21 de julho deste ano, tendo sido detido a 21 de novembro de 2008.

- Morre, com 82 anos, Elizabeth Söderstrom, soprano sueca, intérprete privilegiada de Richard Strauss.

2010 - As duas Coreias trocam disparos de artilharia junto à fronteira marítima entre os dois países, num dos mais graves incidentes entre os dois vizinhos desde o final da guerra da Coreia.

2011 - A Samoa Americana, com um resultado de 2 a 1 sobre o Tonga, obtém a primeira vitória de sua história, em jogo válido para a primeira fase das eliminatórias da zona da Oceânia para o Mundial Brasil 2014.

- Morre, aos 63 anos, Montserrat Figueras, soprano espanhola que dedicou grande parte da carreira à música antiga.

2012 - Um dos dez homens mais procurados pelo FBI é detido no México. Joe Luis Saenz, alegado membro de um grupo criminoso, foi preso sob custódia em Guadalajara, após uma operação conjunta levada a cabo com o governo mexicano.

- Morre Larry Hagman, ator norte-americano que ficou célebre por ter desempenhado o papel de J.R. Ewing na série televisiva "Dallas". Tinha 81 anos.

2013 - O Presidente da República, Cavaco Silva, requer a fiscalização preventiva da constitucionalidade do regime de convergência de pensões entre o setor público e privado, que reduz cerca de 10% pensões superiores a 600 euros.

2015 - A polícia belga realiza sete novas operações de combate ao terrorismo em Bruxelas e Liége, de que resultaram cinco detenções.

2017 -- Morre, aos 53 anos, em Lisboa, João Ricardo, ator e encenador.

2019 - O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, conquista pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois, ao vencer o River Plate por 2-1.

==============.Este é o tricentésimo vigésimo oitavo dia do ano. Faltam 38 dias para o termo de 2020.Pensamento do dia: "A punição corresponde à culpa: ser privado de todo o prazer de viver, ser elevado ao mais alto grau de tédio da vida". Soren Kierkgaard (1813-1855), filósofo dinamarquês.Lusa/Fim.