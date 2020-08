Efemérides Lusa - 23 de agosto

Principais acontecimentos registados no dia 23 de agosto, Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição e Dia Europeu da Memória das Vítimas do Estalinismo e do Nazismo:1775 - Jorge II de Inglaterra reconhece a existência da rebelião nas colónias americanas, que conduzirá à Independência dos EUA, em 1776.1791 - A Coroa Portuguesa cria a Aula Régia do Desenho de Figura e Arquitetura Civil.1833 - É abolida a escravatura nas colónias britânicas.1839 - Hong Kong é tomada pelos ingleses durante a guerra com a China.1889 - Com a tecnologia do italiano Marconi é feita a primeira transmissão sem fios de uma mensagem entre um navio e um porto de mar, em pleno Atlântico.1892 -- Morre, com 65 anos, o marechal Deodoro da Fonseca, fundador e primeiro presidente da República do Brasil.1926 -- Morre, aos 31 anos, o ator de cinema Rodolfo Valentino.1927 - Os militantes anarquistas Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti são executados nos EUA, acusados de homicídio. Meio século depois, a justiça norte-americana reconheceria o erro e decretaria a inocência.1933 -- Morre, com 62 anos, o arquiteto austríaco Adolf Loos, determinante na corrente modernista e no ordenamento de Viena.1937 - Forças militares japonesas desembarcam em Xangai, na China.