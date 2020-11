1886 -- Abre ao público a Barbearia Campos, no Largo do Chiado, em Lisboa. 1890 - Nasce Charles De Gaulle, militar e estadista francês, herói da Resistência e presidente da França. 1906 - O sinal de socorro SOS é adotado no Congresso Internacional de Rádio e Telegrafia de Berlim. 1913 - Nasce Benjamin Britten, o mais importante compositor britânico do século XX, autor de "War Requiem" e das óperas "Peter Grimes", "Billy Budd", "Morte em Veneza". 1928 - Estreia de "Bolero", de Maurice Ravel, em Paris. 1931 - Fundação do Rádio Clube Português a partir da associação detentora do Rádio Clube da Costa do Sol, nascido da CT1 DY e da Rádio Parede. - É inaugurado o Monumento aos Mortos da Primeira Guerra Mundial, em Lisboa. 1943 - II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, e o líder chinês Chiang Kai-Shek definem as condições para a derrota do Japão.

1951 -- Irmãos Metralha são publicados pela primeira vez. A estreia ocorre na história "Terror of the Beagles Boys", da revista Walt Disney's Comics And Stories (134).1963 - O presidente norte-americano John F. Kennedy é morto em Dallas, Texas. Tinha 46 anos. 1968 - É editado o primeiro LP duplo da história da música popular, o chamado "álbum branco" dos Beatles. 1961 - Sobem as taxas do sistema tributário português, em resposta às despesas da guerra colonial. 1964 - Suspensão do Diário de Moçambique, por ter noticiado o número de baixas resultante da guerra no país. 1967 - O Conselho de Segurança da ONU aprova a Resolução 242 que determina o abandono, por Israel, dos territórios ocupados, apelando igualmente ao reconhecimento do Estado pelos adversários de Telavive. 1970 - Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na qual foi aprovada a resolução que exige "a retirada imediata de todas as forças armadas portuguesas" do território da Guiné Conacri. 1971 - É criado o Serviço Nacional de Ambulâncias, na dependência do Ministério do Interior. 1972 - O Conselho de Segurança da ONU aprova, por unanimidade, nova resolução que exige a Portugal o início de conversações para o fim das guerras em África. 1974 - A Assembleia Geral da ONU concede o estatuto de observador à Organização de Libertação da Palestina. 1975 - Juan Carlos de Bourbon é proclamado rei de Espanha. 1976 - Angola é admitida nas Nações Unidas. 1977 - Mário Soares e Adolfo Suarez assinam o Tratado de Amizade e Cooperação Portugal-Espanha, substituindo o Pacto Ibérico dos dois antigos ditadores, Oliveira Salazar e Francisco Franco. - O avião supersónico franco-britânico Concorde faz o primeiro voo Paris-Nova Iorque. 1978 - Toma posse o IV Governo Constitucional, o primeiro de iniciativa presidencial, liderado por Mota Pinto. - O Diário da República publica o Estatuto do Conselho da Europa, último ato no processo de adesão de Portugal, membro desde 24 de novembro de 1976. - Morre, aos 54 anos, o empresário teatral Vasco Morgado. 1980 -- Morre, aos 87 anos, a atriz norte-americana Mae West. 1981 - O dissidente soviético Andrei Sakharov inicia uma greve de fome. 1983 - O Parlamento alemão federal aprova a instalação de mísseis da NATO em território da RFA. 1984 - O Governo português aprova o registo dos contribuintes sujeitos ao IVA, primeiro passo para a reforma do sistema fiscal português. 1985 - Dois agentes secretos franceses são condenados, na Nova Zelândia, a dez anos de prisão pelo afundamento do navio Rainbow Warrior, da Greenpeace. 1988 - A África do Sul aprova o acordo de princípio para a independência da Namíbia.