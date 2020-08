Efemérides Lusa - 21 de agosto

Principais acontecimentos registados no dia 21 de agosto:1534 - Angra do Heroísmo, nos Açores, passa a cidade.1643 - Nasce, em Lisboa, o futuro rei D. Afonso VI.1808 -- Invasões francesas. Termina a Batalha do Vimeiro. As forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas de Junot.1822 - O Banco de Lisboa, instituição na base do Banco de Portugal, abre as portas ao público.1826 - Guerras Liberais. Tentativa de pronunciamento absolutista por parte da Guarda Real de Polícia, em Lisboa.1888 - William Burroughs regista a patente da primeira calculadora mecânica.1893 - Nasce a compositora francesa Lili Boulanger.1894 -- Morre, aos 49 anos, o escritor, político e historiador português Oliveira Martins, autor de "História de Portugal" e "História da Civilização Ibérica".