1905 - Greve geral na Rússia.- Nasce o escritor norte-americano Frederic Dannay, criador de Ellery Queen, com Manfred Lee.

1910 -- O núncio apostólico abandona Lisboa.1913 - Levantamento monárquico, em Portugal, liderado por João de Azevedo Coutinho.- É aprovado o texto definitivo do acordo Anglo-Alemão sobre os territórios africanos.1947 - O Comité das Atividades Antiamericanas, presidido pelo senador Josef MaCarthy, inicia as audições sobre o alegado "perigo comunista" de Hollywood. Começa a chamada "caça às bruxas".1964 -- Morre, com 90 anos, Herbert Clark Hoover, antigo presidente dos EUA, promotor do auxílio norte-americano à Europa durante a Grande Guerra de 1914-18.1968 - Jaqueline Kennedy casa-se com o armador grego Aristóteles Onassis. 1972 - É aprovada a resolução do Conselho de Segurança da ONU que condena Portugal pelo ataque a um aldeia do Senegal.1980 - A Frente Republicana e Socialista, aliança do PS, UEDS e ASDI, anuncia o apoio à recandidatura de Ramalho Eanes à Presidência da República Portuguesa.1984 -- Morre, com 82 anos, o físico britânico Paul Adrien Maurice Dirac, Prémio Nobel em 1933.1985 - O conselho nacional do PSD aprova o apoio à candidatura de Diogo Freitas do Amaral à Presidência da República.1988 - O social-democrata Vitor Pereira Crespo é reeleito presidente da Assembleia da República.1989 - O Parlamento húngaro aprova a Lei Eleitoral que consagra o sistema pluripartidário, pondo fim a mais de 40 anos de domínio do Partido Comunista.1992 - É assassinado o jornalista Fernando Marcelino, no Huambo, Angola.1995 - Willy Claes, pronunciado num caso de corrupção, renuncia ao cargo de secretário-geral da NATO.1997 -- Decorre o Encontro Intratimorense, na Áustria.1999 - O Parlamento indonésio escolhe o líder muçulmano moderado Abdurrahman Wahid para presidente da República.