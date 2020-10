1970 - A "Operação Tornado" marca o início da utilização dos helicópteros Puma na Guerra Colonial.

1972 - Amílcar Cabral, dirigente do PAIGC, anuncia na ONU a proclamação da independência da Guiné-Bissau, que ocorrerá em Setembro de 1973.1973 - Crise do petróleo. A Líbia ordena a interrupção de todos os fornecimentos de petróleo destinados aos EUA.1977 - Na África do Sul, é encerrado o principal jornal da comunidade negra do país.1986 -- Morre, com 53 anos, o presidente moçambicano Samora Machel, na queda do avião que o transportava de regresso a Maputo, após a Cimeira de Mbala, na Zâmbia.- António Ramalho Eanes assume a presidência do PRD - Partido Renovador Democrático.1987 - O índice da Bolsa de Valores de Nova Iorque cede 22 por cento num só dia, provocando perdas na ordem dos 500 milhões de dólares.- Morre a violoncelista inglesa Jacqueline Du Pré, vencedora do primeiro prémio Guilhermina Suggia. Tinha 42 anos.1988 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos Leon Lederman, Melvin Schwartz e Jack Steinberger. O Prémio Nobel da Química, aos alemães federais Johann Deisenhofer, Robert Huber e Hartmut Michel.1989 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor espanhol Camilo José Cela.1990 - O Parlamento da URSS aprova o plano de reformas económicas de Mikhail Gorbachev, que visa a introdução da economia de mercado.1994 - Em Portugal, entra em funcionamento o Registo Nacional de Não Dadores.1999 - A administração de Timor-Leste passa para as Nações Unidas.2000 - Jorge Sampaio anuncia a recandidatura à Presidência da República.2002 - A Irlanda aprova, em referendo, o Tratado de Nice, que enquadra o alargamento da UE.

- O cineasta italiano Roberto Benigni, autor de "A Vida É Bela", recebe o prémio Homem da Paz, da Fundação Mikhail Gorbachev.2003 - O Pentágono prevê a redução gradual das forcas dos EUA no Iraque de 130.000 homens para cerca de 50.000, em meados de 2005.- A vitória nas eleições parlamentares na Suíça é garantida pela União Democrática do Centro, movimento da direita populista, antieuropeia e xenófoba.2004 -- O Comité Central do PCP aprova proposta para a eleição da nova composição, por voto secreto, no próximo congresso.2005 -- O grupo de 30 pessoas que ocupava há quatro dias o Teatro Rivoli, no Porto, é retirado das instalações pela polícia.

- Começa julgamento de Saddam Hussein, em Bagdad.

- Morre Daciano Costa, arquiteto, designer, artista plástico, criador, precursor do design industrial em Portugal. Tinha 75 anos.

2006 - A proposta de referendo sobre a despenalização do aborto nas primeiras dez semanas de gravidez é aprovada na Assembleia da República.2007 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegam, em Lisboa, a acordo sobre o texto final do novo Tratado europeu. O Tratado europeu de Lisboa substituirá a fracassada Constituição Europeia, que foi rejeitada em referendos na França e na Holanda, em 2005.

- Peggy Whatson torna-se na primeira mulher a comandar a Estação Espacial Internacional e aguarda a chegada do vaivém Discovery que, pela primeira vez, é também dirigido por uma mulher, Pamela Melroy.

2008 - O PS vence as eleições regionais dos Açores, com 49,96 por cento dos votos, renovando a maioria absoluta, mas desce em relação ao resultado conseguido em 2004, quando obteve perto de 57 por cento do total. O presidente do PSD/Açores, Carlos Costa Neves, anuncia que abandona a liderança do partido, na sequência da derrota das eleições regionais.

- Perto de 10 mil mulheres oriundas dos cinco continentes marcham ruidosamente pelas ruas de Vigo, na Galiza, Espanha, numa manifestação em que as principais palavras de ordem exigiam o fim da violência de género.

- Morre, aos 84 anos, Gianni Raimondi, uma das vozes da lírica italiana e o tenor que mais cantou com "La Divina" Maria Callas.

- Morre o veterano realizador chinês Xie Jin, um dos mais influentes cineastas do seu país. Xie Jin dirige 36 filmes ao longo de uma carreira iniciada ainda na primeira metade do século XX. Tinha 85 anos.

2009 - O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condena a onda de violência no Rio de Janeiro e oferece ajuda federal às forças policiais do Estado para "limpar a sujeira" dos criminosos. A explosão de violência decorreu duas semanas depois de a cidade ter sido escolhida para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

- Morre, com 82 anos, Alberto Testa, criador italiano, autor de letras de canções famosas dos anos de 1950-60 como "Quando quando quando" e "Carina".

2013 - A CGTP realiza um protesto em Alcântara que junta milhares de pessoas vindas um pouco de todo o país.

- O "motard" português Paulo Gonçalves (Honda) conquista o título mundial de motos em todo-o-terreno, ao vencer o Rali de Marrocos, após uma renhida disputa com o espanhol Joan Barreda (Honda), nas seis etapas da prova.

2014 - O papa Paulo VI é beatificado no Vaticano.

2015 - A comissão parlamentar que investiga o caso de corrupção na empresa petrolífera estatal Petrobras absolve de toda a responsabilidade a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o seu antecessor, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

2016 - A polícia Federal do Brasil prende o ex-deputado Federal Eduardo Cunha, político que ficou conhecido por ter dado início ao processo de destituição da ex-Presidente Dilma Rousseff.

2017 -- Morre, aos 76 anos, Manuel Oliveira, antigo atleta, quarto classificado nos 3.000 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos Tóquio1964.

2019 - Patrícia Sampaio conquista a medalha de bronze me -78 kg nos Mundiais de judo de juniores, em Marraquexe.

- José Ramalho conquista a prata em K1 dos Campeonatos do Mundo de maratonas de canoagem, em Shaoxing, na China.

==============.Este é o ducentésimo nonagésimo terceiro dia do ano. Faltam 73 dias para o termo de 2020.Pensamento do dia: "Ser descontente é ser homem". Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português.Lusa/Fim.