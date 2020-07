1374 -- Morre, com 69 anos, o poeta e humanista italiano Francisco Petrarca, autor de "Triunfos", "Do Lazer Religioso" e "Da Vida Solitária".1536 -- Henrique VIII anula a autoridade do Papa no domínio britânico e assume a liderança da Igreja de Inglaterra.1697 -- Morre, aos 89 anos, o padre António Vieira, missionário jesuíta português, diplomata, visionário, autor de "A Chave dos Profetas", célebre pelos sermões antidogmáticos.

1817 -- Morre a escritora inglesa Jane Austen, autora de romances como "orgulho e Preconceito" e "Sensibilidade e Bom Senso". Tinha 41 anos.