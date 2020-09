1523 - Morre Adriano VI, ano e meio depois de ter sido nomeado o último Papa não italiano até João Paulo II. Tinha 64 anos.

1741- O compositor George Frederik Handel termina "O Messias".

1812 - Napoleão Bonaparte entra em Moscovo. A cidade é incendiada pelos russos.

1891 - John Heath entra para a história do futebol ao marcar o primeiro penálti de sempre, no jogo da Taça de Inglaterra em que o Wolverhampton vence o Accrington por 5-0.

1901 - Theodore Roosevelt assume a presidência dos EUA.

1920 - Nasce o escritor uruguaio Mario Benedetti.

1927 -- Morre, aos 50 anos, a bailarina Isadora Duncan.

1930 - O Partido Nacional-Sindicalista, na base do Nacional-socialismo de Adolf Hitler, passa a segundo maior movimento político alemão, nas eleições gerais.

1948 - Começa a construção do edifício das Nações Unidas em Nova Iorque.

1960 - A OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo, é criada em Bagdade.

1976 - Portugal reata relações diplomáticas com Cuba.

1978 - O programa do Governo de Nobre da Costa, o III Constitucional, é recusado na Assembleia da República pelo PS e pelo CDS.

1982 - Morre Grace Kelly, princesa do Mónaco, antiga atriz de cinema. Tinha 52 anos.

1985 - É apresentado à imprensa o novo Estádio da Luz, com capacidade para 120.000 pessoas.

1991 - O cineasta Manoel de Oliveira recebe o Prémio Especial do júri do Festival de Cinema de Veneza, pelo filme "A Divina Comédia".

1992 - O escritor português Miguel Torga recebe o prémio literário francês Ecureuil, do Salão do Livro de Bordéus.

1994 -- É lançado o concurso público para a gestão do Hospital Amadora Sintra, o primeiro entregue ao controlo de privados em Portugal.

1996 - Realizam-se as primeiras eleições na Bósnia-Herzegovina, após a guerra.

1999 - O Conselho de Segurança da ONU aprova o envio da força multinacional de paz para Timor-Leste, liderada pela Austrália.

2003 - Golpe de Estado na Guiné-Bissau. O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Veríssimo Correia Seabra, lidera o derrube do Governo de Kumba Ialá.

- Os suecos recusam a adesão ao euro, em referendo, com 56,8% dos votos.

- Morre, aos 55 anos, Vítor Damas, antigo guarda-redes do Sporting e da Seleção Portuguesa de Futebol.

2004 - A Comissão Europeia autoriza a compra dos postos Shell, em Portugal, pela Repsol.

2005 -- Cimeira da ONU, em Nova Iorque. Declaração final para a reforma da instituição é aprovada pelos representantes máximos de 170 nações.

- Morre, com 91 anos, Robert Wise, cineasta norte-americano, realizador de "West Side Story" e "Música no Coração".

2006 - A União Astronómica Mundial dá o nome Eris, o da deusa grega da discórdia, ao planeta-anão que levou à exclusão de Plutão da lista de planetas do sistema solar.

2007 -- Crise na Europa: O banco Northern Rock pede ajuda ao Banco de Inglaterra. Ocorre a primeira corrida bancária no Reino Unido em 150 anos. O banco é nacionalizado em fevereiro seguinte.

2009 - É publicado em Diário da República o decreto-lei que classifica como bem de interesse nacional o espólio documental do poeta Fernando Pessoa.- Morre, aos 60 anos, Jim Carroll, poeta, escritor e músico norte-americano, autor de "The Basketball diaries".- Morre, com 83 anos, Paul Burke, ator norte-americano, figura de "Naked City", "12 O'clock High" ou "Dynasty", vencedor de um Emmy.

2010 - Toma posse a primeira ministra da Austrália, Julia Gillard, primeira mulher eleita a assumir a chefia de um Governo australiano.

- O Parlamento francês aprova definitivamente, com o voto do Senado, o projeto de lei que interdita o uso do véu islâmico integral em espaços públicos, a entrar em vigor na primavera de 2011.

- Morre o violoncelista Francisco Ribeiro, fundador dos Madredeus. Tinha 45 anos.

2012 - O Eurogrupo reúne-se, em Nicósia, Chipre, e alcança o acordo político para a transferência da 6.ª tranche do programa de assistência financeira a Portugal.

- Na Tunísia , centenas de manifestantes atacam a embaixada norte-americana em protesto contra um filme na Internet que consideram islamófobo. Quatro dos assaltantes são mortos.

2014 - O Banco de Portugal confirma em comunicado que Eduardo Stock da Cunha é o escolhido para suceder a Vítor Bento na liderança do Novo Banco.

- O espanhol Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) sagra-se vencedor da 69.ª Volta a Espanha em bicicleta, tornando-se, a par do compatriota Roberto Heras e do suíço Tony Rominger, recordista de vitórias da prova.

2015 - As ondas gravitacionais, cuja existência o físico Einstein apontou há um século na sua Teoria da Relatividade, são pela primeira vez detetadas de forma direta.

- Morre, aos 81 anos, Iuri Afanassiev, historiador russo, um dos principais ideólogos da 'perestroika'.

2016 - O Ministério Público Federal do Brasil acusa o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sua mulher, Marisa Letícia, e outras seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato por irregularidades num imóvel no Guarujá.

2017 - A NOS Comunicações é condenada pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão ao pagamento de uma coima única de 200.000 euros por 17 contraordenações, cinco delas por prestação de informações falsas a assinantes e uma por assédio comercial.

- O presidente do Brasil, Michel Temer, é constituído arguido por suspeita de praticar crimes de obstrução à justiça e participação em organização criminosa.

- A Caixa Económica Montepio Geral passa a ser uma sociedade anónima, um passo decisivo para que seja possível a entrada de outras instituições da economia social no capital do banco.

- O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, assina o decreto de indigitação de Mari Alkatiri como primeiro-ministro do VII Governo constitucional de Timor-Leste, para o período entre 2017 e 2022.

2018 - A Standard & Poor's sobe de "estável" para "positiva" a perspetiva do 'rating' (notação) da dívida pública portuguesa e mantém a nota em BBB-.

Este é o ducentésimo quinquagésimo oitavo dia do ano. Faltam 108 dias para o final de 2020.

Pensamento do dia: "Os homens rejeitam os seus profetas e destroem-nos, mas amam os mártires que eles próprios mataram". Feodor Dostoievsky (1821-1881), escritor russo.

