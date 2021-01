1616 - Francisco Caldeira Castelo Branco funda a cidade de Belém, atual capital do Estado de Pará, Brasil.

1665 -- Morre, com 63 anos, o matemático e cientista francês Pierre de Fermat, que estabeleceu os princípios do cálculo diferencial e do cálculo de probabilidades.

1837 - É fundada a Escola do Exército, atual Academia Militar.

1919 - A Câmara dos Representantes dos EUA rejeita a proposta de Lei que concede o direito de voto às mulheres.

1932 -- É eleita Hattie W. Caraway, a primeira mulher a entrar no Senado dos EUA.

1945 -- II Guerra Mundial. As forças alemãs batem em retirada na batalha de Bulge, Bélgica.

1959 - O general Humberto Delgado, candidato da oposição democrática às presidenciais de 1958, pede asilo político na Embaixada do Brasil, em Lisboa.

1969 - É lançado, nos Estados Unidos, o álbum de estreia dos Led Zeppelin, banda britânica de rock. O álbum intitulado Led Zeppelin foi gravado em outubro de 1968 no Olympic Studios, em Londres.

1970 - Rendição dos separatistas do Biafra, pondo fim à guerra civil nigeriana que se prolongava há 32 meses.

1972 -- Guerra Colonial. O MPLA estende a luta armada ao distrito de Cunene.

1976 - Morre a escritora britânica Agatha Christie, criadora do inspetor Hercule Poirot e de Miss Marple. Tinha 85 anos.

1978 -- O presidente dos EUA, James Carter, acusa a URSS de interferência no conflito entre a Somália e a Etiópia.

1980 - Morre o maestro e compositor português Frederico de Freitas, aos 77 anos.

1988 - O Governo autónomo basco e os seis partidos regionais - exceto o Batasuna, braço político da ETA - assinam a carta contra a violência da organização terrorista.

1989 -- Morre, com 91 anos, David José da Silva Ferreira, cofundador do grupo Seara Nova, autor da História Política da I República.

1990 - A Frente de Salvação Nacional da Roménia ilegaliza o Partido Comunista.

- Morre o escritor e biólogo Orlando Mendes, presidente da Associação dos Escritores Moçambicanos. Tinha 73 anos.

1991 - O Congresso norte-americano aprova a declaração de guerra ao Iraque.

1996 - O Prémio Valmor é atribuído ao complexo das Amoreiras, em Lisboa, projeto do arquiteto Tomás Taveira.

- Chegada das forças russas à Bósnia, para o início da primeira operação militar com os EUA desde a II Guerra Mundial.

1998 - Portugal e os restantes membros do Conselho da Europa aprovam o diploma que proíbe a clonagem humana.

2003 -- Morre, cm 53 anos, o cantor Maurice Gibb, cofundador dos Bee Gees.

2005 - O Parlamento Europeu aprova o texto do Tratado Constitucional Europeu.

2006 -- Austrália e Timor-Leste assinam um acordo para a partilha das receitas da exploração de petróleo no Mar de Timor.

- Morre, aos 80 anos, Maria José Salavisa, arquiteta, pioneira do design de interiores em Portugal.

2007 - É detida em Madrid a ex-presidente argentina Maria Estela Martinez, um dia depois de um juiz de Buenos Aires ter emitido um mandado de captura internacional contra a viúva do general Juan Péron, por alegado envolvimento no desaparecimento de um sindicalista durante o seu mandato, há 30 anos.

2009 - O futebolista português Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United, é eleito o melhor jogador do Mundo de 2008 pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), na Gala do organismo, em Zurique, Suíça. Ronaldo é o segundo português a ganhar o troféu, depois de Luís Figo, em 2001.

- Morre, com 84 anos, Albino Friaça Cardoso, antigo futebolista brasileiro, autor do golo do Brasil contra o Uruguai no primeiro Mundial.

- Morre Claude Berri, cineasta francês, produtor de "Tess", de Roman Polanski, "A rainha Margot", de Patrice Chéreau. Tinha 74 anos.

2010 -- Um sismo no Haiti faz cerca de 170 mil mortos e um milhão de desalojados.

- O Instituto Português de Oncologia do Porto realiza uma intervenção cirúrgica com aplicação de "um método inovador no tratamento do cancro", em Portugal, a radioterapia intraoperatória.

- Morre, com 53 anos, o filósofo francês Daniel Bensaïd, teórico e militante do movimento trotskista.

- Morre, aos 100 anos, Miep Gies, o cidadão que ajudou a judia Anne Frank e a sua família a esconder-se dos nazis, em Amesterdão, durante a Segunda Guerra Mundial.

2011 - O governo de união do Líbano cai com a demissão dos ministros do movimento xiita libanês Hezbollah e aliados em protesto contra um tribunal apoiado pela ONU para investigar o assassínio do antigo primeiro-ministro Rafic Hariri.

2012 - O Parlamento da Bósnia-Herzegovina empossa no cargo de primeiro-ministro o economista croata Vjekoslav Bevanda, após 15 meses de crise política que se prolongava desde as legislativas de outubro de 2010.

- A televisão digital terrestre (TDT) arranca com o desligamento do emissor analógico de televisão de Palmela.

2015 - O presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, apresenta formalmente o pedido de demissão do cargo, depois da eleição do novo líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque. PSD e CDS-PP concorrem em listas separadas às eleições regionais madeirenses.

- Cuba conclui a libertação "humanitária" de 53 presos que figuravam numa lista entregue por Washington, que designava estes detidos como prisioneiros políticos.

- O futebolista português Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football e a FIFA ao melhor jogador do ano.

2016 -- Morre, aos 75 anos, Pedro Coelho, fundador e militante do PS.

2017 -- Morre, aos 89 anos, William Peter Blatty, escritor norte-americano autor da novela "O Exorcista", publicada em 1971.

2018 - O ministro das Finanças português, Mário Centeno, assume a presidência do Eurogrupo numa cerimónia na embaixada portuguesa em Paris.

2020 -- Morre, aos 40 anos, na sequência de uma queda durante a sétima etapa do Rali Dakar, na Arábia Saudita, Paulo Gonçalves, piloto de motos, campeão mundial de ralis cross-country em

2013, e segundo na edição de 2015 do rali Dakar.

- Morre, aos 75 anos, Roger Scruton, filósofo conservador britânico, conselheiro governamental, distinguido pelo contributo que deu ao Reino Unido nas áreas da filosofia, ensino e educação pública.

