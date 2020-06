632 - Morte do profeta Maomé, em Medina. Tinha 61 anos.

1501 - Basileia integra-se na Confederação Suíça.

1663 - Guerras da Independência. O exército espanhol é derrotado na Batalha do Ameixial por forças portuguesas e inglesas.

1859 -- É criado o Curso Superior de Letras, em Lisboa.

1867 - Nasce o arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright, autor do Museu Guggenheim, em Nova Iorque, e da Casa da Cascata, em Pittsburgh.

1874 -- Eça de Queiroz é nomeado adido da Direção dos Negócios Estrangeiros do Governo da Coroa.

1880 - É lançado o primeiro número do jornal "O Século".

1903 -- Nasce a escritora Marguerite Yourcenar, Marguerite de Crayencour, autora de "Memórias de Adriano", primeira mulher eleita para a Academia de França.

1928 -- Abertura da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra.

1933 -- Início do I Congresso da Indústria Portuguesa.

1940 -- Inauguração do Portugal dos Pequeninos.

1953 -- O Supremo Tribunal dos EUA estabelece que nenhum estabelecimento pode recusar servir um cliente negro.

- Estreia da ópera "Gloriana", do compositor britânico Benjamin Britten.

1958 - Eleições presidenciais. Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática, é dado como vencido, culminando a fraude eleitoral do regime.

1961 - Guerra Colonial. Desaparece, em Angola, o primeiro avião da Força Aérea Portuguesa, com três tripulantes.

1966 - É anunciada a fusão das duas ligas de futebol americano (NFL e AFL) numa única Liga: a nova NFL.

1968 -- É preso James Earl Ray, acusado do assassino do líder negro norte-americano Martin Luther King.

1981 - A Assembleia da República aprova a Lei antiterrorismo e a Convenção Europeia para a repressão do terrorismo.

1983 - Manuel Tito de Morais é eleito presidente da Assembleia da República.

1987 - O Presidente cubano Fidel Castro autoriza a saída do país de 348 dissidentes políticos.

1998 -- Os 185 países membros da ONU assinam, em Nova Iorque, o compromisso internacional de luta contra o narcotráfico.

2000 -- A Justiça norte-americana impõe a cisão do grupo Microsoft em duas sociedades, no âmbito das leis anti monopólio.

2003 -- Perto de 75% dos eleitores polacos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

- O trânsito de Vénus é percetível sobre a imagem do disco solar.

2005 - Seca. Os agricultores ficam isentos das contribuições para a segurança social por um período de seis meses.

- O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, enfrenta uma moção de censura apresentada pelo britânico Nigel Farage, principal rosto dos eurocéticos no Parlamento Europeu, mas a mesma é rejeitada no hemiciclo de Estrasburgo por esmagadora maioria, com 589 votos contra, e apenas 35 votos a favor e 35 abstenções.

- Morre, com 72 anos, Arthur Dunkel, diplomata suíço nascido em Lisboa, antigo diretor-geral do GATT (1980-93), pioneiro da Organização Mundial do Comércio.

2006 - Os governos de Portugal e Timor-Leste concluem o acordo que atribui à GNR o controlo do bairro de Comoro, em Díli.

2007 - Um juiz chileno ordena a prisão domiciliária do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, um dia depois de a procuradora do Supremo Tribunal, Monica Maldonado ter recomendado a extradição do ex-presidente para o Peru.

- O compositor português João Pedro Oliveira vence o 1.º Prémio do 34.º Concurso Internacional de Música e Arte Sonora Eletrónicas de Bourges, em França, na categoria de música instrumental e eletrónica.

2008 - O espanhol Rafael Nadal torna-se o segundo tenista de sempre a ganhar por quatro vezes consecutivas o Grand Slam francês de Roland Garros, igualando o feito do sueco Bjorn Borg, campeão entre 1978 e 1981.

2009 - Cerca de mil polícias levam a cabo uma marcha entre o Parlamento e a residência oficial do primeiro-ministro, em S. Bento, como protesto pela "falta de abertura do Governo" nas negociações do estatuto profissional.

- Morre, aos 73 anos, Omar Bongo Ondimba, Presidente do Gabão, o mais antigo chefe de Estado africano.

2010 - Morre, aos 87 anos, o poeta, ensaísta e dramaturgo António Manuel do Couto Viana.

2013 - O canoísta José Ramalho sagra-se vice-campeão da Europa de maratonas, perdendo em Prado o título que ostentava para o espanhol Ivan Alonso, atual campeão do Mundo.

- O tenista português Frederico Silva, que faz equipa com o britânico Kyle Edmund, sagra-se campeão do quadro júnior de pares masculinos do Grand Slam francês de Roland Garros.

2015 -- Morre Aurélia Borges, professora e escritora, última discípula direta da poetisa Florbela Espanca. Tinha 99 anos.

2017 - Funcionário do Serviço de Informações de Segurança (SIS) Frederico Carvalho Gil e um cidadão russo são acusados de espionagem, violação de segredo de Estado e corrupção ativa e passiva agravados.

2018 -- Morre, aos 90 anos, Eunice Gayson, a primeira 'Bond girl' nos filmes do agente 007.

- Morre, aos 62 anos, Anthony Bourdain, famoso chefe de cozinha.

2019 - Portugal é eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino Turístico europeu pelos World Travel Awards.

============.

Este é o centésimo sexagésimo dia do ano. Faltam 206 dias para o termo de 2020.

Pensamento do dia: "O nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele onde lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós próprios". Marguerite Yourcenar (1903-87), escritora de origem belga.

Lusa/Fim.