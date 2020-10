Efemérides Lusa - 05 de outubro

Principais acontecimentos registados no dia 05 de outubro, Dia da Implantação da República Portuguesa, Dia Mundial dos Professores, Dia Mundial do Habitat, Dia Mundial da Arquitetura e Dia Mundial de Prevenção do Bullying:1143 - O Tratado de Zamora estabelece a independência do Reino de Portugal. É assinado por Afonso Henriques, Afonso VI de Castela e um representante do Papa.1582 - Entra em vigor o Calendário Gregoriano estabelecido pela Bula de Gregório XIII. O calendário avança dez dias.1713 - Nasce o escritor e filósofo francês Denis Diderot, autor de "Jacques, O Fatalista" e "A Religiosa".1799 -- Morre, aos 68 anos, o poeta António Diniz da Cruz e Silva, autor de "O Hissope".1864 - Nasce Louis Lumière, cofundador do cinema com o irmão Auguste.1880 -- Morre, aos 61 anos, o compositor francês de origem alemã Jacques Offenbach, autor de "Os Contos de Hoffmann". 1910 - A República Portuguesa é proclamada da varanda da Câmara de Lisboa, por José Relvas. Portugal soma 767 anos de independência.1911 - Primeira tentativa de levantamento monárquico no Norte, sob o comando de Paiva Couceiro.