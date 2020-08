Efemérides Lusa - 05 de agosto

Principais acontecimentos registados no dia 05 de agosto:1850 -- Nasce o escritor francês Guy de Maupassant, autor de "Une Vie", "Bel-Ami", "O Horla".- O Governo australiano concede autonomia regional à Austrália do Sul, Tasmânia e Vitória, separada da Nova Gales do Sul.1884 -- É colocada a primeira pedra da base da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque.1895 -- Morre, aos 74 anos, o filósofo e ideólogo alemão Friedrich Engels, autor de "A Origem da Família da Propriedade e do Estado" e do "Manifesto Comunista", com Karl Marx.1955 - Morre a atriz e cantora portuguesa Carmen Miranda. Tinha 46 anos.1962 - A atriz norte-americana Marilyn Monroe é encontrada morta, em casa, em Los Angeles. Tinha 36 anos.1971 - A Turquia estabelece relações diplomáticas com a China e corta-as com Taiwan.1973 - Dois membros do Setembro Negro atacam o aeroporto de Atenas. Morrem três pessoas e 55 ficam feridas.