EDreams passa de lucro a prejuízo de 40,5 ME no ano fiscal de 2020

A eDreams ODIGEO registou um prejuízo de 40,5 milhões de euros no ano fiscal de 2020, terminado em março, impactado pela covid-19, valor que compara com um lucro de 9,5 milhões de euros totalizados no período homólogo.