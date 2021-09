"A easyJet é o segundo maior operador no Algarve e queremos continuar a apostar e a crescer nesta região e a ser um dos principais contribuintes para que a região continue a ter emprego e crescimento económico", afirmou o responsável, no dia em que a companhia aérea anunciou que a sua base em Faro passa a contar com mais um avião, que se junta aos três que já estavam naquela base e a mais oito que operam para Faro, embora não estejam baseados naquele aeroporto.

José Lopes lembrou que a região do Algarve tem um peso "muito grande" para o setor turístico e daí a transportadora ter tomado a "decisão estratégica" de basear mais um avião em Faro.

O responsável apontou ainda que serão criados mais 30 postos de trabalho diretos, entre pilotos e tripulantes de cabine, passando a contar com "cerca de 475" trabalhadores em Portugal.

Quanto à retoma da operação, fortemente afetada pela pandemia de covid-19, José Lopes adiantou que a empresa tem registado um aumento da procura nos últimos dias, depois do anúncio de que haverá reciprocidade na aceitação de certificados de vacinas entre o Reino Unido e a União Europeia, a partir de outubro.

"Existe alguma movimentação, ainda estamos a operar, como é sabido, abaixo dos níveis normais. [...] Nós, neste momento, aqui em Portugal, estamos a operar à volta de 86%, 87% do que comparado com uma situação de normalidade", apontou José Lopes, acrescentando esperar que, em novembro, a easyJet esteja a operar à volta de 92% do que operava em 2019.

"Pouco a pouco, vamos tentando que exista aqui esta retoma e esta decisão estratégica da easyJet, que olha para Portugal como um mercado muito importante, onde vamos continuar a querer crescer, é parte deste projeto que nós temos de nos posicionarmos como companhia que quer estar pronta para quando a retoma avançar em pleno", acrescentou.

