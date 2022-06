"O primeiro voo da easyJet a partir do aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) e o Porto Santo faz hoje a sua primeira viagem, às 18:15", refere a empresa em comunicado, adiantando que a ligação vai realizar-se às quintas-feiras e aos domingos.

Além desta nova rota, a companhia lançou em 02 de maio a operação Porto-Porto Santo, igualmente com duas frequências semanais, aos domingos e às quintas-feiras.

"O Porto Santo é para a easyJet um destino muito especial e que faz todo o sentido inserir na nossa rede, não só por ser um destino de praia e lazer, mas principalmente por ser um local tão apreciado pelos portugueses", refere José Lopes, diretor-geral da easyJet Portugal, citado no comunicado.

O responsável informa que a companhia é agora o terceiro operador com mais capacidade no aeroporto do Porto Santo, vincando que esta posição é um "indicador de retoma".

A easyJet considera, ainda, que continua a "desempenhar um papel decisivo no apoio à recuperação da economia nacional", permitindo "trazer de volta os turistas a Portugal" e, simultaneamente, oferecendo mais opções de viagens domésticas.

