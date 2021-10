Segundo a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel Santos, as mortes registadas são de dois homens de 70 e 73 anos.

De acordo com o boletim diário divulgado pelas autoridades locais, nas últimas 24 horas foram registadas 21 recuperações da doença na ilha de São Tomé.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 3.564 casos de infeção pelo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 55 óbitos e 2.879 doentes recuperados.

O arquipélago conta ainda, oficialmente, com 630 casos sob vigilância, dos quais 561 na ilha de São Tomé e 55 na ilha do Príncipe.

O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde refere que 69.457 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 26.694 receberam as duas doses.

O documento esclarece que 1.783 foram vacinadas nas últimas 24 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.805.049 mortes em todo o mundo, entre mais de 235,30 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

