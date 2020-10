No incidente, ocorrido sábado, segundo a Polícia Nacional, citada pela agência noticiosa angolana, Angop, morreram dois menores, de 14 e 15 anos, enquanto a terceira vítima ficou ferida.

Segundo a polícia, o sobrevivente, que recebe tratamento no hospital municipal de Cacuaco e está fora de perigo, contou que a explosão aconteceu quando martelavam um material bélico, localizado nos arredores da 100.ª Unidade de Tanques das Forças Armadas Angolanas (FAA).

Em dezembro de 2019, a explosão de um engenho causou 13 feridos, na área do mercado dos correios, distrito do Golfe, município do Kilamba Kiaxi, arredores de Luanda.

Angola libertou, nos últimos cinco anos, 90 por cento das áreas suspeitas de estarem minadas, mas continua a integrar a lista dos dez Estados mais contaminados no mundo, fruto de mais de três décadas de guerra.

Com mais de 100 quilómetros de terras suspeitas de terem minas terrestres e outros vestígios de armamento, 18 anos depois do fim da guerra, o país lusófono continua a registar mortes e mutilações dos seus cidadãos devido a explosões de engenhos.

NME // JH

Lusa/Fim