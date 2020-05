O projeto "Drive in Comic Con Portugal Sessions" tem na génese a preocupação com a manutenção da distância de segurança, face ao atual contexto de pandemia de covid-19.

As sessões de cinema vão decorrer de 01 a 07 de junho, a partir das 20:00, no Jardim Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou a organização.

Na sexta-feira e no sábado (05 e 06 de junho), haverá sessões duplas, sendo possível assistir a dois filmes seguidos.

Trata-se de um evento gratuito, sujeito a reserva, dirigido a todas as idades e que arranca numa segunda-feira, com o filme "O Meu Espião", de Peter Segal.

No dia 02 de junho, será apresentado o mais recente filme de Quentin Tarantino, "Era uma vez em... Hollywood".

Na quarta-feira, vai ser possível assistir ao filme sul-coreano "Parasitas", de Bong Joon-ho, o grande vencedor da edição deste ano dos Óscares, que arrecadou a estatueta para melhor filme, melhor realizador, melhor filme internacional e ainda para melhor argumento original.

Segue-se, no dia 04, o filme de terror "It 2".

Com a chegada da sexta-feira, chega a primeira sessão dupla da programação, que inclui os filmes "La La Land", de Damien Chazelle, com Emma Stone e Ryan Gosling, e o filme de terror "Brightburn: O Filho do Mal".

A outra sessão dupla terá lugar no sábado, com a apresentação dos filmes "Homem-Aranha: Longe de Casa" e "John Wick 3".

A fechar a semana de 'drive in' a organização apresenta "After", de Jenny Gage, um drama norte-americano baseado num romance homónimo dirigido ao público mais jovem.

Para participarem neste evento, os interessados têm que fazer uma reserva antecipada através do 'site' do evento, no qual preenchem um formulário com a sessão pretendida.

Concluído o processo de reserva, é preciso esperar por um e-mail e um SMS de confirmação da reserva, que deve ser apresentado no dia do evento, para poder entrar no recinto.

Uma vez lá dentro, cada participante terá de estacionar e o automóvel no local indicado, sintonizar a frequência indicada e assistir ao filme que irá passar num ecrã gigante.

A organização salienta que os lugares de estacionamento vão respeitar uma distância de segurança que permita que cada viatura esteja distante das restantes.

"Sendo uma das primeiras iniciativas a proporcionar aos portugueses uma ideia de convívio, dentro do contexto de distanciamento social que se vive, será solicitado a todos os participantes um comportamento preventivo e responsável, seguindo algumas regras do evento, baseadas em recomendações da DGS", alertam os organizadores.

Essas regras preveem que apenas automóveis podem aceder ao estacionamento do Drive In Comic Con Portugal Sessions, e com um número máximo de pessoas correspondente ao limite da capacidade de cada viatura.

A entrada deve ser feita às 20:00 e, durante as sessões, "é expressamente proibido sair das viaturas". No acesso aos WC "os participantes devem observar as regras de higienização e uso de máscara de proteção obrigatória".

AL // TDI

Lusa/Fim