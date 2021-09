O acidente ocorreu perto da cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, e envolveu um camião que rebocava dois vagões carregados com madeira de eucalipto, um autocarro e uma carrinha.

De acordo com a edição digital do jornal "Correio da Bahia", entre as vítimas estão o motorista do autocarro, o motorista da carinha e uma criança.

Segundo fontes das policias, o acidente ocorreu quando o camião capotou numa curva e acabou por colidir com o autocarro e a carrinha.

O motorista do camião não foi encontrado no local do acidente e é suspeito de ter fugido.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas com gravidade. Todos foram encaminhados para atendimento em hospitais nas cidades de Eunápolis e Porto Seguro.

