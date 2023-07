Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve referiu que o fogo em São Marcos da Serra, no concelho de Silves, distrito de Faro, que teve início por volta das 15:40, foi dado como dominado às 20:26.

Os meios vão continuar posicionados no terreno para procederem à consolidação do incêndio e, depois, ao rescaldo, acrescentou.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 21:15 estavam no terreno 248 operacionais, apoiados por 81 viaturas e um meio aéreo.

O fogo levou ao corte da EN 267, que ainda está cortada, e da circulação ferroviária na Linha do Sul, que liga Lisboa ao Algarve e que foi restabelecida pelas 19:17.

A EN 267, que liga São Marcos da Serra ao concelho de Monchique, é fundamental para o envio dos meios de combate ao incêndio, não havendo ainda previsão para a sua reabertura, detalhou a mesma fonte.

Durante a tarde, o incêndio desenvolveu-se "com grande intensidade" numa zona de mato e de pinhal na zona do Barranco das Veredas, em São Marcos da Serra, tinha referido a Proteção Civil.

