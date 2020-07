"Em 17 de junho foi concedida a autorização geral do Ministério dos Transportes e Comunicações para o pedido de operação de voos humanitários. O primeiro voo chegou a Moçambique em 23 de junho e, desde então, dois voos por semana têm sido operados entre Joanesburgo [África do Sul], Lilongue [capital do Maláui] e Maputo, na terça e quinta-feira", detalha o documento.

A equipe de preparação logística do Programa Alimentar Mundial (PAM) "esteve fortemente envolvida para apoiar a abertura do corredor humanitário, a fim de trazer a ajuda necessária a Moçambique dos centros regionais", acrescenta.