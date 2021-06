As dúvidas em relação à participação dos franceses na primeira volta das eleições regionais confirmaram-se hoje, com a abstenção a bater todos os recordes em França.

Entre a incerteza da data da realização deste escrutínio devido à crise sanitária, a impossibilidade de realizar uma campanha eleitoral tradicional, algumas forças políticas apontam também o dedo ao Governo pela informação destas eleições não ter chegado aos eleitores.

A abstenção tocou mesmo na extrema-direita, com sete em 10 eleitores do partido da União Nacional a não terem ido votar, algo que é inédito, já que o partido de Marine Le Pen consegue sempre uma participação mais elevada que outras formações políticas.

Esta falta de comparência nas urnas fez com que a União Nacional enfraquecesse a sua posição em muitas regiões, tendo agora como principal esperança, a liderança na Provença-Alpes-Costa Azul, onde o candidato Thierry Mariani ganhou.

Para o centro-direita, apesar da desorganização interna do partido Les Republicains, hoje é uma noite de vitórias.

Na região Hauts de Seine, no Norte da França, o potencial candidato às presidenciais, Xavier Bertrand, ganha com mais de 40% dos votos, apesar do investimento do Presidente francês, Emmanuel Macron, nesta região onde colocou como candidato Laurent Pietraszewski, secretário de Estado das Reformas, ajudado por Éric Dupond-Moretti, ministro da Justiça, candidato em Pas de Calais.

Também em Île de France, Valérie Pècresse, a candidata do centro-direita cimenta a sua liderança, com cerca de 36% dos votos, deixando os outros candidatos entre os 10% e 20%

A segunda volta acontece no dia 27 de junho e mantêm-se na corrida todas as listas que conseguirem mais de 10%, podendo haver coligações entre listas que obtenham mais de 5% do escrutínio. A composição das listas para a segunda volta tem de ser entregue até terça-feira.

CYF // JMR

Lusa/Fim