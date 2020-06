No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional informa que, decorrentes das 523 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas, foram diagnosticados dois casos positivos de covid-19 na ilha de São Miguel.

"Os casos diagnosticados reportam-se a dois homens, com 18 e 31 anos de idade, que desembarcaram recentemente na região, através de ligação aérea com o território continental", refere aquela entidade.

Um dos homens "é residente nos Açores e o outro, que vive em Portugal continental, tem segunda habitação na região". Segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, os dois "encontram-se no domicílio e apresentam situação clínica estável".

Os casos estão a ser acompanhados pela delegação de saúde concelhia, "estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos".

Até ao momento, foram detetados na região 150 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, estando três casos ativos: estes dois em São Miguel e um na Terceira.

No arquipélago 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e uma, um militar que foi diagnosticado nos Açores em 10 de junho, regressou a Portugal continental.

Portugal regista hoje mais seis mortos relacionados com a covid-19 do que na segunda-feira e mais 345 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

