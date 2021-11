O acidente ocorreu na estrada que dá acesso ao porto de Nacala, quando um camião de transporte de mercadorias perdeu os travões e embateu frontalmente, primeiro, contra um furgão e depois contra um camião betoneira que estava estacionado no local, disse Zacarias Nacute, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula.

O embate entre os dois veículos pesados provocou uma explosão e o motorista do camião de mercadorias e o seu acompanhante morreram carbonizados no local, tendo o condutor do camião betoneira ficado ligeiramente ferido, explicou a fonte.

"Os dois camiões tiveram as cabines totalmente consumidas pelas chamas", referiu Zacarias Nacute.

O acidente ocorre num momento em que o tema da sinistralidade rodoviária domina o debate público moçambicano, com dados oficiais a apontarem para o registo de uma média de mil mortes por acidentes de viação anualmente.

O Conselho de Ministros de Moçambique prometeu na terça-feira medidas concretas para travar os altos índices de fatalidades em acidentes de viação no território moçambicano.

A decisão resulta de recomendações de uma comissão de inquérito criada após o acidente de viação mais grave de sempre registado em Moçambique, com 32 mortos, ocorrido em 03 de julho no distrito da Manhiça, envolvendo dois camiões e um autocarro que tentou fazer uma ultrapassagem irregular na Estrada Nacional 1 (EN1), a principal do país.

No sábado, o mesmo distrito voltou a ser palco de um outro acidente de viação, quando um jipe chocou de frente com uma viatura ligeira de transporte coletivo que seguia de Maputo para Xai-Xai, capital da província de Gaza, tendo resultado na morte de 18 pessoas.

