As mesmas fontes admitem a existência de "vários soldados feridos" no acidente, cujas circunstâncias o Estado-Maior General das Forças Armadas "mandou apurar", de acordo com fonte daquela instituição.

As mortes ocorreram com a explosão de uma granada que terá ocorrido no momento do seu manejo em treino, segundo fontes militares que detalharam que um militar morreu no local e outro no Hospital Militar Principal, em Bissau, onde estão a ser tratados os feridos.

O campo de treinos de São Vicente acolhe soldados em treinos ou militares incorporados nas Forças Armadas.

Os sinistrados fazem parte de um contingente de soldados de diferentes unidades das Forças Armadas guineenses que se preparam para viajar para a Turquia, onde vão participar numa formação especializada em missões de manutenção da paz.

O acidente foi tema hoje durante a reunião semanal do Conselho de Ministros, presidida pelo chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embalo, mas até ao momento não houve nenhuma declaração das autoridades sobre o assunto.

"O Governo aguarda por mais informações por parte de quem de direito", disse à Lusa fonte do executivo, em referência ao Estado-Maior General das Forças Armadas.

