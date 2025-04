Intitulada de "A Grande Travessia: o Retorno, o Reencontro, o Reconhecimento, a Reparação", a embarcação parte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, no dia 05 de dezembro, em direção a Luanda, explicou à Lusa o professor Dagoberto José Fonseca, livre docente da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista de Araraquara (FCLAr/UNESP) e responsável pelo projeto.

Serão sete dias de ida, sete dias presentes em Angola e sete dias de volta, resumiu o professor, sublinhando que falta ao Brasil conhecer e reconhecer os antepassados.

"Nós precisamos fazer o caminho de volta também pelo Oceano Atlântico para conhecer a história que os nossos fizeram e também para recuperar aqueles que foram jogados no Oceano Atlântico", disse o professor, apontando que cerca de dois milhões e meio de pessoas foram atiradas no Oceano ao longo dessa trajetória do século XVI e XIX, só daqueles que vieram de Angola para o Brasil.

Para além deste número, estima-se que cinco milhões de africanos tenham chegado ao Brasil durante a época colonial portuguesa.

"Nós somos a mesma família, separados por uma história do tráfico, uma história do processo de escravização e desse colonialismo português, e de modo que somos a mesma família, separadas pelo Atlântico e divididos por uma história cruel, que foi o 'escravismo', e esse comércio transatlântico de pessoas submetidas ao 'escravismo'", disse o professor.

Em Angola, os dois mil brasileiros vão realizar ações ações voltadas para a investigação e o turismo cultural, com especial destaque para o afroturismo, que visa resgatar e revisitar a história africana em diferentes pontos de Angola.

"Isso nunca aconteceu, é inédito na história humana este caminho de volta com um grupo grande de pessoas pelo Oceano Atlântico", enalteceu Dagoberto José Fonseca.

Este trabalho envolve visitas a locais históricos e simbólicos, como o Museu da Escravatura, o Forte São Basílio e o antigo reino do Congo, promovendo uma reflexão sobre a memória e a herança cultural africana.

Além disso, a programação inclui diversas atividades culturais e institucionais, como a realização de uma festa literária Angola-Brasil e um festival de arte e cultura Brasil-Angola. O grupo também vai participar em encontros com escritores, visitas a universidades, hospitais, maternidades, centros culturais como o Talapona e o Centro de Belas, bem como à Feira do Artesanato do Benfica.

Estão igualmente previstas reuniões com empresários dos dois países e encontros em instituições como a embaixada e o consulado do Brasil em Angola, o Instituto Guimarães Rosa e a União dos Escritores Angolanos.

"Toda a viagem será custeada pelo Brasil, por instituições públicas e privadas do Brasil, as Quando chegarmos a Angola, o Estado angolano vai dar todo o suporte do que diz respeito ao transporte, dentro do território de Angola, a proteção pessoal, a segurança, alojamento e demais encargos existentes, sublinhou, frisando estarem a trabalhar numa "lógica da reparação" e por isso "seria muito bem-vindo" o apoio de Portugal.

Uma das modalidades de participação no projeto será por meio de editais públicos, nos quais as pessoas interessadas podem inscrever-se. A seleção será feita com base em critérios que incluem a representação de 20 estados brasileiros, garantindo equilíbrio entre as regiões e entre os diferentes setores de atuação de atividade e representatividade.

"Tem vagas reservadas para as comunidades quilombolas distribuídas pelo território brasileiro, nós vamos ter o pessoal ligado a diversas áreas, educação, área da saúde", explicou o professor.

A viagem que serve para assinalar também os 50 anos da independência de Angola oferecerá cursos principais, cada um voltado para uma área estratégica: educação, saúde, assistência social e humana, afroturismo e setor empresarial. Estes cursos foram pensados para abranger diversas formações e competências, promovendo o intercâmbio de saberes e experiências entre os participantes.

"Nós vamos ter o pessoal ligado ao samba, as comunidades do samba também representadas, já que o samba veio de Angola, veio do semba, de Angola, e você vai ter também as pessoas ligadas às religiões de matrizes africanas, o candomblé de Angola, e a umbanda, vamos ter também a representação de alguns padres, algumas freiras, e alguns pastores também evangélicos", disse.

Para além disso, vai ser constituída "uma frente parlamentar negra, de deputados para eles se encontrarem também com os membros da Assembleia Nacional de Angola", afirmou Dagoberto José Fonseca.

