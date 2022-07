A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta foi dado às 14:59 e o fogo, com duas frentes ativas, cerca das 19:00, está a lavrar "numa zona de mato e pasto".

O combate às chamas tem sido "dificultado por se tratar de uma zona de serra e de difícil acesso", localizada na União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale do Vargo, de acordo com a fonte do CDOS, acrescentando que "não há feridos nem casas em risco".

Segundo o CDOS, por volta das 19:00, estavam envolvidos no combate ao fogo 81 operacionais, de várias corporações de bombeiros dos distritos de Beja e de Évora, apoiados por 30 veículos, e dois meios aéreos.

