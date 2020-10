"Fui informado esta tarde que um membro da delegação que viajava comigo e Janez Lenarcic, na Etiópia, na semana passada, testou positivo à covid-19", explicou Josep Borrel, de 73 anos, através de uma mensagem na rede social Twitter.

"Tive um teste negativo quando voltei no domingo. Estou isolado de acordo com as normas e vou esperar para fazer um segundo teste", acrescentou, citado pela agência AFP.

Também o esloveno Janez Lenarcic, de 52 anos, anunciou através do Twitter que tinha sido informado que um membro da sua equipa, que não viajou para a Etiópia, teve um teste positivo à covid-19 e que se encontra em isolamento.

"Não tenho sintomas e sinto-me bem. Os membros da minha equipa que viajaram para a Etiópia e eu fizemos o teste antes da visita e depois do regresso a Bruxelas, todos sempre negativos", sublinhou ainda.

Os protocolos de saúde na Bélgica preveem uma quarentena de sete dias a partir do último contacto com a pessoa infetada.

Até o momento, apenas um dos 27 membros do executivo de Bruxelas, a comissária búlgara Mariya Gabriel, deu positivo para o novo coronavírus.

A Comissão Europeia está sediada em Bruxelas, uma das capitais europeias mais atingidas pela pandemia, juntamente com Madrid e Paris.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou a estar em quarentena após contacto, durante uma reunião na semana passada em Portugal, em 05 de outubro, com uma pessoa positiva para a covid-19, mas acabou por testar negativo.

No mês passado, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, tinha sido submetido a confinamento de uma semana após um caso de covid-19 na sua comitiva, o que levou ao adiamento durante uma semana do Conselho Europeu.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (43.018 mortos, mais de 634 mil casos), seguindo-se Itália (36.246 mortos, mais de 365 mil casos), Espanha (33.204 mortos, mais de 896 mil casos) e França (32.933 mortos, mais de 756 mil casos).

Portugal contabiliza 2.110 mortos em 89.121 casos de infeção.

