De acordo com o levantamento, com dados compilados em 20 de maio, a maior gravidade verifica-se no bairro de Vila Nova, em pleno centro da Praia, que está no intervalo acima de 24 casos positivos de covid-19, seguido de Vale de Palmarejo, Achada de Santo António, Achada Eugénio Lima, Lem Cachorro e Ponta d'Agua, cada um com entre 14 e 23 casos.

O diretor nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, anunciou em 18 de abril que a capital cabo-verdiana tinha entrado em situação de transmissão comunitária da covid-19, quando registava seis casos confirmados da doença.