Portugal registou, entre os 27 Estados-membros, o maior recuo em cadeia da dívida pública (3,2 pontos percetuais -- p.p.) e o segundo maior na variação homóloga (-8,8 p.p.), para os 97,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

No final do terceiro trimestre de 2024, o rácio da dívida bruta das administrações públicas em relação ao PIB na área do euro situava-se em 88,2%, ligeiramente abaixo dos 88,4% do mesmo período de 2023 e estável face ao anterior.

Na UE, o indicador teve uma ligeira subida homóloga de 81,5% para os 81,6% do PIB, um valor também estável na variação trimestral.

A Grécia (158,2% do PIB), a Itália (136,3%) e a França (113,8%) apresentaram as maiores dívidas em função do PIB.

As menores dívidas públicas foram observadas, de acordo com o serviço estatístico da UE, na Estónia (24%), Bulgária (24,6%) e Luxemburgo (26,6%).

Catorze Estados-membros apresentaram, entre julho e setembro de 2024, dívidas públicas abaixo dos 60%, o limite traçado nos tratados da UE.

