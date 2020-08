Distúrbios na Suécia depois de militantes de extrema-direita queimarem um Corão

A madrugada de hoje foi marcada por distúrbios em Malmö, na Suécia, com cerca de 300 pessoas, que protestavam por simpatizantes de extrema-direita terem queimado um exemplar do Corão, a envolverem-se em confrontos com a polícia.