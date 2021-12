Segundo a Direção-Geral da Saúde, a partir de hoje, "as pessoas com 40 ou mais anos, que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias, podem recorrer aos centros de vacinação em regime 'casa aberta'".

Está também em funcionamento a modalidade "casa aberta" para reforço de vacinação de todas as pessoas com 60 ou mais anos contra a covid-19 e/ou contra a gripe, acrescenta.

As autoridades de saúde alertam os utentes que devem consultar os horários antes de se dirigirem a um centro de vacinação, lembrando que os períodos da tarde "têm geralmente menos afluência".

Entretanto, também hoje passou a ser possível fazer o agendamento, no 'site' da DGS, para a vacinação das crianças entre os 7 e os 11 anos para os últimos quatro dias antes do regresso à escola, ou seja, entre 6 e 9 de janeiro.

Em Portugal continental, a vacinação das crianças com menos de 12 anos começou a 18 de dezembro, altura em que foram chamadas as faixas etárias entre os 9 e os 11 anos.

Segundo o planeamento da 'task force', no fim de semana de 15 a 16 de janeiro será a vez das crianças com 6 e 7 anos, e entre os dias 22 e 23 de janeiro as crianças de 5 anos.

A vacinação da segunda dose para as crianças abaixo dos 12 anos deverá acontecer entre os dias 05 de fevereiro e 13 de março.

SIM // HB

Lusa/Fim