O PSD é o primeiro partido com assento na Assembleia da República a marcar o seu regresso à atividade política com uma tradicional iniciativa da agenda social-democrata à qual se costumam juntar várias figuras do partido.

A Festa do Pontal, cuja animação musical ficará este ano a cargo de um concerto de José Cid, começa ao final da tarde no Calçadão de Quarteira, concelho de Loulé, sendo o momento alto o discurso de Luís Montenegro.

Antes da intervenção do líder social-democrata, fala o presidente do PSD/Algarve, Cristóvão Norte.

O ano passado, na rentrée política do PSD, o partido estava na oposição à maioria absoluta do PS, mas na sequência da Operação Influencer e da demissão de António Costa, as eleições antecipadas de março deram a vitória à coligação liderada por Luís Montenegro, que chega agora ao Pontal como primeiro-ministro.

No regresso pós-férias, o PSD tem ainda prevista a habitual Universidade de Verão, em Castelo de Vide, que decorrerá entre 26 de agosto e 01 de setembro.

Depois do PSD, o próximo partido que terá a sua rentrée política será o Chega, no dia 22 de agosto, também no Algarve, com um jantar em Olhão, que contará com um discurso do presidente, André Ventura.

Dois dias depois e ainda no Algarve, a Iniciativa Liberal vai fazer a sua 'rentrée' política em Quarteira, com mais uma edição da festa "A'gosto da Liberdade", que contará com um discurso do presidente do presidente, Rui Rocha.

Já o maior partido da oposição, o PS, terá o seu regresso político com um discurso do secretário-geral, Pedro Nuno Santos, marcado para 01 de setembro, em Tomar, concelho que recebe desde 28 de agosto e até esse dia a Academia Socialista.

O BE volta a organizar o Fórum Socialismo, entre 30 de agosto e 01 de setembro, em Braga, iniciativa em que intervêm o antigo presidente do parlamento Augusto Santos Silva, o jornalista e ex-dirigente bloquista, Daniel Oliveira, e a eurodeputada e ex-ministra espanhola Irene Montero, entre outros.

A Festa do Avante!, o festival que marca a rentrée do PCP, decorre entre 06 e 08 de setembro, na Atalaia, Amora, Seixal, com atuações de músicos como Sérgio Godinho, Capicua, Valete e Cristina Branco, numa edição com vários espetáculos dedicados aos 50 anos do 25 de Abril. O grande momento político é o comício de encerramento, com a intervenção do secretário-geral comunista, Paulo Raimundo.

