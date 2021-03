Luísa Damião discursava na abertura do primeiro encontro com periodicidade bimensal, denominado "Termómetro", com o objetivo de ouvir membros da sociedade civil para contribuírem no aumento do mecanismo de diálogo interativo e aberto sobre grandes questões nacionais e internacionais entre o partido e a sociedade.

Segundo Luísa Damião, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) está consciente que "quanto maior for o grau de inclusão das sociedades, maior é a sua eficiência e a sua capacidade de garantir o bem-estar, a felicidade, dos seus cidadãos".

"Inversamente, quanto menor forem os níveis de inclusão de uma sociedade, menores são as suas possibilidades de crescer, prosperar e de se desenvolver", referiu a dirigente partidária.

No encontro de hoje participaram Fernando Pacheco, da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), Suzana Mendes, diretora do projeto do Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade do Género, Ismael Mateus, jornalista, e Teixeira Vinte, pastor e secretário executivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Para Luísa Damião, "o diálogo plural e construtivo deve acontecer com as pessoas que pensam diferente ou não", frisando que "o diálogo é fundamental".

"Consideramos que o conhecimento é hoje um valor ético, cultural e fundamental, que promove o desenvolvimento e que nos tempos atuais deve ser partilhado. Na verdade, contribui significativamente para um mundo melhor", afirmou.

A vice-presidente do partido enalteceu as iniciativas de diálogo horizontal, de proximidade e bastante participativo, promovidos pelo Presidente da República e líder do MPLA, João Lourenço, com a sociedade civil para além dos encontros institucionais de nível local e central.

No final da reunião, em declarações à imprensa, Teixeira Vinte disse que o encontro se baseou sobretudo em questões sociais, salientando que as contribuições foram no sentido de se "colocar o homem em primeiro lugar".

"Haver maior interação, respeito entre instituições e fazer com que as promessas feitas aquando das campanhas que permitiu o casamento entre o partido governante e toda a sociedade, fazer com que se concretizem, embora estarmos no final do mandato. Mas ainda achamos que é possível que algumas promessas que foram feitas podem ser cumpridas", frisou.

NME // LFS

Lusa/Fim