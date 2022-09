Diretor-geral da OIM discute com Zelensky reforço de apoio a refugiados

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, discutiu hoje, num encontro com o Presidente ucraniano em Kiev, o reforço das operações humanitárias no país, onde a guerra já provocou a fuga de milhões de pessoas.