Diretor executivo do SNS desvaloriza críticas do PSD às unidades locais de saúde

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), Fernando Araújo, demonstrou-se hoje pouco preocupado com as críticas do PSD às novas unidades locais de saúde (ULS), rejeitando falar sobre uma possível saída do cargo.