"Acreditamos que a juíza Dugan desviou intencionalmente os agentes [do FBI] do indivíduo que ia ser preso no seu tribunal (...), permitindo que o indivíduo, um imigrante ilegal, escapasse da prisão", no estado de Wisconsin, no norte do país, disse Kash Patel na rede social X, antes de a sua publicação ser removida da plataforma.

Patel identificou o suspeito como Eduardo Flores Ruiz e disse que as ações de Dugan permitiram que Ruiz escapasse da prisão.

O Departamento de Justiça não se pronunciou até agora sobre esta situação. Uma pessoa que atendeu o telefone hoje no escritório de Dugan disse que não poderia comentar. A agência de notícias Associated Press também pediu comentários por mail ao juiz-chefe dos tribunais do condado de Milwaukee, Carl Ashley.

A prisão marca uma escalada na luta do governo Trump com o poder judicial norte-americano sobre as políticas abrangentes de imigração da Casa Branca. O Departamento de Justiça já tinha sinalizado anteriormente que iria reprimir as autoridades locais que impedissem os esforços federais de fiscalização da imigração.

Em janeiro, o departamento ordenou que os agentes federais investigassem as autoridades estaduais ou locais que, segundo eles, estivessem interferindo na repressão imigratória do governo.

