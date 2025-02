"A Comissão Política Nacional determinou avocar o processo de escolhas de todos os candidatos autárquicos no concelho de Lisboa, sendo que esta decisão foi tomada de acordo com as respetivas estruturas", refere o comunicado divulgado após a reunião da Comissão Política Nacional (CPN) do PSD, uma semana depois de conhecida a acusação do processo denominado como "Tutti Frutti".

O Ministério Público acusou, a 04 de fevereiro, 60 pessoas de, no total, 463 crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento, burla qualificada, falsificação de documento, abuso de poder e recebimento indevido de vantagem.

O líder da concelhia de Lisboa do PSD, Luís Newton, e o líder da distrital social-democrata na capital, Ângelo Pereira, estão entre os acusados, tal como outros presidentes de juntas de freguesia em Lisboa e vereadores na capital do PSD e do PS.

Segundo os estatutos do PSD, por regra são as concelhias que propõem os candidatos autárquicos, que depois são aprovados pelas distritais, cabendo à CPN apenas homologar estas escolhas, sendo obrigatória uma "concertação prévia obrigatória" entre estruturas locais e a direção apenas para a indicação dos presidentes de Câmara nas capitais de distrito e municípios com mais de cem mil eleitores.

Com esta avocação, caberá à direção do PSD a indicação de todos os candidatos em Lisboa, incluindo às juntas de freguesia.

