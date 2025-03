Diogo Piçarra no dia 09 de maio, Delfins (dia 10) e Jorge Guerreiro (dia 11) são os principais nomes que compõem o cartaz musical do Portugal Cheese Festival, anunciou hoje, em nota de imprensa, o município de Castelo Branco.

"O Portugal Cheese Festival é muito mais do que um evento de queijo. É um festival que junta tradição, cultura, património e identidade", explicou o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues.

Segundo o autarca, este festival nasceu numa freguesia de Castelo Branco que aproveita um dos melhores produtos da gastronomia local, o queijo, "que é conhecido a nível nacional e internacional, e afirma a região".

Leopoldo Rodrigues sublinhou ainda que a presença dos Delfins e a celebração dos seus 40 anos será um dos momentos altos do festival.

A todos os que estão envolvidos na organização do Festival, o presidente do município deixou um agradecimento pelo trabalho, pela dedicação e pela forma como, em três anos, "se transformou uma feira num grande festival, que já marca o panorama dos festivais nacionais e daquilo que é a cultura, o património e a identidade de Castelo Branco".

Já a presidente da Junta de Freguesia de Alcains informou que, este ano, aumentou o número de queijeiros inscritos no evento, oriundos de vários pontos do país e do mundo.

"A par do queijo, haverá outros produtos regionais da Beira Interior e também se vão realizar palestras e conferências", referiu Milena Santos.

Para isso, a autarquia conta com o Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA) e com a Associação do Cluster Agroindustrial Do Centro (InovCluster) como parceiros neste evento.

