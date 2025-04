O Papa "proclamou ardentemente a infinita misericórdia de Deus, semeou esperança entre os fiéis, percorreu muitas terras e cuidou com ternura dos mais frágeis, tornando-se um modelo exemplar de liderança pastoral", de acordo com um comunicado divulgado no portal da diocese na Internet.

Na nota refere-se que o bispo de Macau, Stephen Lee Bun-sang, está entre os que rezam "preces fervorosas pelo eterno descanso da alma do Papa Francisco e para que seja recebido na glória do Reino Celestial".

A diocese agradeceu as condolências expressas por "todos aqueles que, com bom coração, partilham deste momento de luto" e prometeu anunciar mais tarde os preparativos para os serviços religiosos em memória de Francisco a realizar em Macau.

Segundo estatísticas da diocese de Macau, até ao fim de 2020, o número de católicos no território era de 32.013, sendo a maioria membros da comunidade chinesa.

Ao contrário da China continental, as dioceses das duas regiões administrativas especiais chinesas de Macau e Hong Kong continuam a reconhecer a liderança do Papa e os bispos são nomeados diretamente a partir do Vaticano.

Em 1951, já com o regime comunista de Mao Zedong no poder, a excomunhão dos bispos designados por Pequim pelo papa Pio XII levou a China e o Vaticano a cortarem relações diplomáticas.

A China estabeleceu então a Associação Patriótica Católica Chinesa, levando os fiéis a terem de optar entre esta, com bispos nomeados pelo regime, ou a Igreja Católica, leal ao papa, então na clandestinidade.

Já durante a liderança de Francisco, deu-se uma aproximação dos dois lados, com a assinatura em 2018 de um acordo para a nomeação de bispos. Estima-se que existam cerca de 12 milhões de católicos no país.

Francisco expressou repetidamente o desejo de visitar a China.

Em 2014, Francisco tornou-se o primeiro Papa a sobrevoar a China, entrando no espaço aéreo do país, e enviou um telegrama ao Presidente chinês, Xi Jinping, durante uma viagem apostólica à Coreia do Sul.

Algo que voltaria a fazer em 2023, durante um voo em direção à Mongólia.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O Papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

Portugal decretou três dias de luto nacional.

