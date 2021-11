João Lavrador foi nomeado bispo de Viana do Castelo em 21 de setembro, tendo entrado na diocese minhota no passado sábado.

A eleição de Hélder Fonseca Mendes como administrador diocesano realizou-se na manhã de hoje e, segundo o portal Igreja Açores, o cónego já prestou juramento diante do Colégio de Consultores, composto por dez padres: seis da ilha Terceira, três de São Miguel e um do Faial.

Com 57 anos, o cónego Hélder Fonseca Mendes nasceu em Angra do Heroísmo, onde foi ordenado padre em 1988. Foi pároco da Ribeirinha da Terceira (1988-1997), diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã (1989-2005), vice--provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo (1996-2005), Ouvidor da Ilha Terceira (2000--2003) e Juiz da Irmandade de S. Pedro ad Vincula (2000--2009).

É pároco da Sé de Angra desde 1999 e membro dos Conselhos Presbiteral (desde 1989), Pastoral (desde 2000) e Episcopal (desde 2007) da diocese de Angra, bem como do Colégio dos Consultores (desde 2001).

O cónego Hélder Fonseca Mendes é também vigário-geral da Diocese de Angra desde 2005 e diretor do Boletim Eclesiástico dos Açores, sendo ainda Capelão Magistral da Ordem Soberana e Militar de Malta (2013) e Cónego da Catedral de Angra (2014).

É licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa (UCP), tendo feito a especialização em Teologia Prática pelo Instituto Superior de Pastoral de Madrid e doutorado em Teologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca.

O novo administrador diocesano de Angra deverá exercer funções até à entrada na diocese de um novo bispo nomeado pelo Papa.

JLG // MCL

Lusa/Fim