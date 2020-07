"Agora entramos numa fase final que só faz sentido se existir um reconhecimento entre os dois países", afirmou Avdullah Hoti, citado pelo portal de notícias kosovar Kossev.

"Vejo assim e assim será, porque este processo de diálogo, sem um reconhecimento mútuo entre os dois países, em conformidade com os elevados padrões europeus, não tem alternativa", disse o líder kosovar.

Avdullah Hoti falava em Pristina depois de ter participado hoje de manhã numa videoconferência com o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, que foi organizada pelo alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, e o representante especial europeu para os Balcãs Ocidentais, Miroslav Lajcak.

Esta videoconferência representou a retoma do diálogo para a normalização das relações entre Pristina e Belgrado, que estava estagnado desde 2019.

Após a videoconferência, Miroslav Lajcak afirmou que o diálogo entre a Sérvia e o Kosovo estava "de novo no bom caminho".

Segundo o representante especial, Aleksandar Vucic e Avdullah Hoti acordaram os pontos da agenda do encontro presencial que está previsto ocorrer na próxima quinta-feira em Bruxelas (Bélgica).

O representante especial agradeceu ainda às duas partes "pelo envolvimento construtivo".

Antes da reunião virtual, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, apelou, por sua vez, à "coragem política" dos líderes da Sérvia e do Kosovo.

O objetivo do diálogo é alcançar um acordo juridicamente vinculativo que regularize as relações entre Pristina e Belgrado, um requisito de Bruxelas para que os dois países possam avançar no respetivo processo de integração no bloco comunitário.

Desde a sua declaração de independência em fevereiro de 2008, o Kosovo (uma ex-província sérvia com larga maioria de população albanesa) foi reconhecido por mais de 100 Estados-membros da Organização das Nações Unidas e, progressivamente, por 22 dos 27 Estados-membros da UE.

Belgrado recusou reconhecer a independência desta sua antiga província, proclamada unilateralmente após uma guerra sangrenta em 1998-99, processo que também não foi legitimado pela Rússia, China, Índia ou África do Sul.

O diálogo sob a mediação da UE foi iniciado em 2011, mas, até agora, tem produzido poucos resultados.

Na passada sexta-feira, Aleksandar Vucic e Avdullah Hoti tiveram uma primeira conversa, igualmente à distância, que também contou com a participação da chanceler alemã, Angela Merkel, do Presidente francês, Emmanuel Macron, e de representantes da UE.

O Presidente kosovar, Hashim Thaçi, está impedido de participar no processo por estar acusado de crimes de guerra durante o conflito militar no final da década de 1990.

SCA // ROC

Lusa/Fim