A exibição, em parceria com o Arte Institute/RHI vai acontecer no Auditório Pepetela, em três sessões, com duração aproximada de uma hora, segundo um comunicado do Camões.

Os filmes a exibir são: "Quando os monstros se vão embora", Bernardo Gramaxo;"O Cágado", Pedro Lino; "A ventoinha e o candeeiro", Filipe Fonseca; "O Gigante", Júlio Vanzelere; "Feral", Daniel Sousa; e "The amazing ordinary man", Paulo Portugal.

O NY Portuguese Short Film Festival é organizado pelo Arte Institute, que tem por missão promover o cinema português no mundo, contando com o apoio do Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

