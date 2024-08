De acordo com um comunicado da DGS, a vítima realizou "atividades agrícolas durante o período de incubação, teve início de sintomas em 11 de julho de 2024, tendo sido admitido no Hospital de Bragança por sintomatologia inespecífica e acabou por falecer". A informação foi inicialmente adiantada pela SIC Notícias.

A FHCC é uma doença transmitida pela picada de carraças infetadas com o vírus, tendo sido desencadeadas "investigações entomológicas reforçadas para recolha de carraças no distrito de residência do caso, em articulação com as Autoridades de Saúde e o INSA", adianta a DGS.

JGO // JMR

Lusa/Fim