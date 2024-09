A agência noticiosa estatal libanesa noticiou que nos subúrbios sul de Beirute e noutras áreas do país "o sistema de 'pagers' portáteis foi detonado com recurso a tecnologia avançada, e foram relatadas dezenas de feridos".

Entre os feridos, encontra-se o embaixador do Irão no Líbano, Mojtaba Amani, de acordo com órgãos estatais de Teerão.

Um responsável do Hezbollah indicou que pelo menos 150 pessoas, incluindo membros do grupo libanês pró-iraniano, também ficaram feridas em diferentes partes do Líbano na sequência de cadeia de explosões dos 'pagers' que transportavam.

O Ministério da Saúde do Líbano colocou todos os hospitais em alerta para receberem casos de emergência e pediu que as pessoas que possuem 'pagers' se afastem deles.

Pediu ainda aos profissionais de saúde que evitassem o uso de dispositivos eletrónicos sem fios.

Fotógrafos da agência Associated Press (AP) nos hospitais da região descreveram que as urgências estavam sobrecarregadas de doentes, muitos deles com ferimentos nos membros e alguns em estado grave.

A Agência Nacional de Notícias estatal informou que os hospitais no sul do Líbano, no leste do Vale de Bekaa e nos subúrbios sul de Beirute -- áreas onde o Hezbollah tem uma forte presença -- apelaram para a doação de sangue de todos os tipos.

HB // APN

Lusa/Fim