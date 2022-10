Um coronel da polícia disse que pelo menos 23 crianças estão entre as vítimas mortais, segundo a AFP.

O ataque ocorreu em Nong Bua Lamphu, no nordeste do país do sudeste asiático.

A polícia disse que crianças e adultos estão entre as vítimas, noticiou a televisão britânica BBC.

O agressor usou armas de fogo e esfaqueou crianças e adultos, e pôs-se em fuga.

A polícia divulgou um cartaz com a imagem do principal suspeito, um antigo agente da polícia de 34 anos, segundo a agência francesa AFP.

O suspeito está na posse de uma espingarda, uma pistola e uma faca, disse a polícia.

As autoridades disseram desconhecer o motivo do ataque.

