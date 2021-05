Dezenas de buscas em operação contra tráfico de droga em Lisboa e Leiria

A PSP está hoje a desenvolver uma operação "de grande envergadura" no combate ao tráfico de droga, com dezenas de buscas e mandados de detenção em Oeiras, Amadora, Sintra e noutros dois concelhos do distrito de Leiria, foi anunciado.