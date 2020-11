Segundo a PJ cabo-verdiana, as detenções aconteceram na quinta-feira em diversas localidades da cidade de Espargos, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de mandados do Ministério Público.

Os dez homens, com idades compreendidas entre 21 e 44 anos, são suspeitos da prática de vários crimes de furto e roubo em residências e com violência contra pessoas, recetação e ofensa qualificada à integridade física, ocorridos entre dezembro de 2016 e agosto de 2020.