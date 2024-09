Em conferência de imprensa às 20:00, para um ponto de situação, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, indicou que em causa estão os três incêndios que deflagraram entre domingo e hoje nos concelhos de Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha e Oliveira de Azeméis, atingindo ainda os municípios de Vale de Cambra, Águeda e Aveiro.

Nesta área estavam mobilizados, às 19:30, 1.262 operacionais, apoiados por 437 veículos.

Segundo André Fernandes, neste território, "a área atingida estimada é já de cerca de 30 mil hectares, com potencial estimado de 30 mil hectares que podem arder".

Às 19:30, estavam em curso, no total do continente português, 59 incêndios rurais. Às 20:00, havia 129 ocorrências, entre as mais significativas e de menor dimensão e contabilizando também as que já estavam em resolução.

O comandante nacional recordou que há três mortes a registar nos fogos desde domingo, como tinha já sido anunciado, havendo ainda contabilizados, entre sexta-feira e hoje, dois feridos graves (bombeiros que sofreram queimaduras no fogo de Oliveira de Azeméis), nove feridos ligeiros e seis pessoas assistidas nos locais.

Em diferentes concelhos, pelo menos 60 pessoas foram retiradas de casas e outros espaços, mas na generalidade têm colaborado nas evacuações e, entretanto, "têm voltado". Um hotel e um centro social foram evacuados devido às chamas em Oliveira de Azeméis, estando já novamente em funcionamento.

Ao nível do corte de estradas, havia já ao início da noite "alguma normalização", com a manutenção de cortes nas autoestradas A25, A1 e A13.

Os danos estão ainda a ser apurados, mas as chamas atingiram também, em diferentes municípios, mais de 20 habitações, uma casa de turismo rural, anexos, um armazém, uma exploração pecuária e equipamentos industriais.

