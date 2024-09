De acordo com uma nota publicada no na página da Internet da PJ, "no âmbito das diligências de investigação realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, foi possível identificar e localizar os suspeitos, residentes na Margem Sul".

Os três homens foram intercetados à entrada do tabuleiro da Ponte 25 de Abril (que liga Lisboa a Almada) e, durante a perseguição, os suspeitos acabaram por abandonar a viatura e fugiram apeados, tendo sido depois detidos.

A Direção Nacional da PJ adianta ainda que "foram apreendidos os objetos roubados e uma arma municiada".

Os três homens serão agora presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A circulação rodoviária na ponte 25 de Abril foi reaberta pelas 13:30 de hoje, depois de ter sido encerrada ao trânsito devido a uma operação da Polícia Judiciária, segundo o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A intervenção da PSP para o encerramento do trânsito da ponte em ambos os sentido, entre Lisboa e Almada (distrito de Setúbal), foi solicitada pela Polícia Judiciária.

MCA (GC/VAM) // ZO

Lusa/Fim